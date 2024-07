Riccione, un’estate ‘senza fine’. Rudy Zerbi intervista Gino Paoli

Sarà un’estate ‘Senza fine’ quella che aprirà Gino Paoli a Riccione domenica dialogando sul palco assieme a Rudy Zerbi. In piazzale Ceccarini alle 21,15 le luci si accenderanno sui ricordi di una vita, quella di Gino Paoli riassunta nel suo libro ‘Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni’. Sarà il primo di nove incontri in compagnia di scrittori, poeti, sceneggiatori e matematici. Si comincia con una chiacchierata in compagnia di Zerbi, tornando alle estati di un tempo, a un’epoca di successi. La rassegna ‘Senza fine. Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione’ è organizzata dal Comune con Block 60 e Mondadori bookstore. Il secondo appuntamento sarà il 10 luglio con Fulvio Abbate che dialogherà sul palco con Bobo Craxi presentando ‘Gauche Caviar. Come salvare il socialismo con ironia’. Un panphlet per portare una ventata di sarcasmo nell’affrontare temi di politica, cinema e filosofia. La rassegna tornerà il 26 luglio con Silvia Cinelli e il suo ‘L’elisir dei sogni. La saga dei Campari’. Un viaggio nella Milano di fine Ottocento, in una classe imprenditoriale che fece la storia. Agosto si aprirà il 5 con ‘Annoiate mai. Due mamme per tre figli’. Giada Buldrini e Serena Galassi racconteranno la loro storia d’amore che ha dato il via la progetto @duemammetrefigli. Il 9 agosto, un poeta, inviato Rai e narratore, Ennio Cavalli, parlerà del suo libro ‘Ci dice tutto il nostro inviato. Un secolo di rivolgimenti e altre malizie’, addentrandosi negli intrecci della storia contemporanea. Il 16 agosto la serata per i tifosi del Bologna e non solo. Alberto Bortolotti presenta ‘Bologna 1964 un paradiso. Bologna 2024 in Champions’ scritto con Italo Cucci e Gianni Marchesini. A fianco di Bortolotti ci sarà Eraldo Pecci. Il 23 agosto Anna Cherubini presenta ‘Diventeremo amiche. Emanuela Orlandi è scomparsa. Le nostre vite si somigliano’. Il 25 agosto Oliviero La Stella dialogherà con Gaja Cenciarelli autrice di ‘A scuola non si muore’, un giallo. Chiuderà la rassegna Piergiorgio Odifreddi, un matematico per parlare di fede e pace con Gustavo Cecchini.

Andrea Oliva