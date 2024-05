Riccione va in meta con la Federazione

Allenamento d’eccezione per i ragazzi del Riccione Rugby Club sotto l’occhio attento di Francesco Urbani, responsabile nazionale F.I.R. Una giornata preziosa quella del 13 maggio scorso che ha visto anche la presenza di Massimo Villa, presidente del Romagna RFC e Paolo Ferillo, il coordinatore Regionale Settore Femminile; insieme all’assessore allo sport di Riccione, Simone Imola. Tutte le categorie del Minirugby della neonata società riccionese sono state coinvolte nell’allenamento al parco di San Lorenzo. "E’ sempre bello vedere nascere nuove realtà- ha dichiarato Urbani-. Mi ha colpito molto l’entusiasmo dei ragazzi e degli educatori, ma anche quello dei genitori che hanno seguito con passione l’allenamento. Riccione Rugby nasce sotto i migliori auspici in un territorio da sempre votato allo sport".

Nel percorso di crescita della nuova società riccionese, si inserisce anche la giornata di formazione legata al rugby integrato, la pratica sportiva che per mezzo del rugby in tutte le sue forme favorisce il benessere psico-fisico di atlete e atleti di ogni genere, età e abilità con l’obiettivo di promuovere esperienze positive. Insomma un rugby per tutti che coinvolge anche persone con disabilità e con disagi psico-sociali. All’evento sul rugby integrato, tenutosi in Toscana l’11 maggio scorso, ha partecipato Luca Di Dio, presidente del Riccione. La seduta ha visto la partecipazione di diversi educatori provenienti da tutta Italia coordinati da Francesco Grosso, Responsabile Nazionale Promozione e Partecipazione della F.I.R. "Ci piacerebbe in futuro attivare all’interno della nostra associazione una struttura dedicata allo sviluppo del rugby integrato- racconta Di Dio- . Una sfida difficile, complessa ma possibile. Proveremo nei prossimi mesi a ragionare su come impostare un percorso progettuale in tal senso orientato".

f.t.