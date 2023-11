Riccionese vince 50mila euro con un ’grattino’

Gratta e vince 50mila euro. Accade a Riccione con un biglietto acquistato nella libreria in via Romagna 52, gestito dai fratelli Giuseppe, Luciano e Donatella Speranza. I fratelli lo hanno saputo nella mattinata di lunedì quando giunge una chiamata nel negozio. "Mi chiama un mio cliente abitudinario – ricorda Donatella - per dirmi come poteva fare a riscuotere la vincita di un gratta e vinci vincente. Gli ho chiesto l’importo e quando mi ha detto quanto aveva vinto con un gratta e vinci maxi miliardario, del valore di 20 euro, gli ho detto che doveva rivolgersi alla banca". In questa vicenda c’è una strana coincidenza. "Sono trascorsi dieci anni da quando, sempre nel nostro negozio, si è verificata forse la più grande vincita a Riccione. Quella volta erano un milione e 700mila euro con un turista per sempre del valore di 5 euro. Se non c’è due senza tre?". Non resta che attendere la prossima vincita sperando che arrivi in meno tempo.