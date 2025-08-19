Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaEsodo di riccionesi verso Fano per il funerale di Giacomo Premi
19 ago 2025
ANDREA OLIVA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Esodo di riccionesi verso Fano per il funerale di Giacomo Premi

Esodo di riccionesi verso Fano per il funerale di Giacomo Premi

Alle 15.30 si terrà l'ultimo saluto al 39enne ex calciatore e bagnino morto in un incidente a Ferragosto

Giacomo Premi, 39enne ex calciatore e bagnino scomparso nell'incidente

Giacomo Premi, 39enne ex calciatore e bagnino scomparso nell'incidente

Per approfondire:

Rimini, 20 agosto 2025 – Al bagno 80-81 di Riccione , già nella giornata di ieri, clienti e personale dello stabilimento si stavano mettendo d'accordo per partire assieme. Destinazione: Fano, dove questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe al porto si terranno i funerali di Giacomo Premi . Amici, conoscenti e semplici turisti che avevano conosciuto Giacomo, 39enne ex calciatore e bagnino dall'inizio della stagione alla zona 80-81, si erano da subito stretti attorno alla fidanzata Federica e alle famiglie Premi e Veschi per una morte improvvisa che aveva lasciato tutti nel dolore. Insieme percorreranno il tratto di strada che li poeterà a Fano, il percorso che Jack quella terribile mattina di Ferragosto stava percorrendo per tornare allo stabilimento balneare in tempo per l'aperitivo di Ferragosto.

Approfondisci:

Folla al funerale di Giacomo Premi: “Era un figlio del tuono, forte e intelligente”

Folla al funerale di Giacomo Premi: “Era un figlio del tuono, forte e intelligente”

Era andato a trovare la famiglia a Fano e stava rientrando a Riccione , quando all'altezza del chilometro 245+100 della statale Adriatica nord si è schiantato contro una Fiat 500X che stava svoltando in direzione di un parcheggio. Premi è stato sbalzato per decine di metri cadendo sull'asfalto privo di sensi a cavallo delle due corsie. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, il 118 ed anche l'elisoccorso.

I soccorritori hanno tentato di rianimare l'ex calciatore senza riuscirci. E mentre il cuore di Jack si fermava a pochi chilometri da casa, sulla spiaggia di Riccione lo attendevano per brindare al Ferragosto. Nelle ore successive, quando la notizia ha iniziato a diffondersi in spiaggia, ha prevalso lo sgomento tra le persone che lo conoscevano, e nei tanti clienti dello stabilimento che con Jack apprezzavano parlare di calcio, sport e tanto altro. Era esuberante Giacomo Premi, un mattatore tra gli ombrelloni, schietto, solare e deciso. Non passava certo inosservato e la sua mancanza si è fatta sentire. I famigliari hanno dovuto attendere l'esito dei rilievi disposti dalle autorità, relativi alla dinamica dell'incidente per fissare la data dei funerali. Arrivato il nullaosta è stato possibile procedere con le esequie. Oggi nel primo pomeriggio ci saranno ombrelloni vuoti in spiaggia a Riccione, perché alcuni clienti del bagno assieme agli amici di Jack, ex calciatori e compagni di sfide a beach volle partiranno alla volta della chiesa di San Giuseppe al porto a Fano per dare l'ultimo saluto all'amico.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata