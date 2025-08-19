Esodo di riccionesi verso Fano per il funerale di Giacomo Premi

Rimini, 20 agosto 2025 – Al bagno 80-81 di Riccione , già nella giornata di ieri, clienti e personale dello stabilimento si stavano mettendo d'accordo per partire assieme. Destinazione: Fano, dove questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe al porto si terranno i funerali di Giacomo Premi . Amici, conoscenti e semplici turisti che avevano conosciuto Giacomo, 39enne ex calciatore e bagnino dall'inizio della stagione alla zona 80-81, si erano da subito stretti attorno alla fidanzata Federica e alle famiglie Premi e Veschi per una morte improvvisa che aveva lasciato tutti nel dolore. Insieme percorreranno il tratto di strada che li poeterà a Fano, il percorso che Jack quella terribile mattina di Ferragosto stava percorrendo per tornare allo stabilimento balneare in tempo per l'aperitivo di Ferragosto.

Era andato a trovare la famiglia a Fano e stava rientrando a Riccione , quando all'altezza del chilometro 245+100 della statale Adriatica nord si è schiantato contro una Fiat 500X che stava svoltando in direzione di un parcheggio. Premi è stato sbalzato per decine di metri cadendo sull'asfalto privo di sensi a cavallo delle due corsie. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, il 118 ed anche l'elisoccorso.