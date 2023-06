Ricercato per omicidio Lavorava come cameriere

Lavorava come cameriere in un hotel di Misano, ma su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale in quanto sospettato di aver preso parte, insieme ad altri, ad una feroce sparatoria nella quale persero la vita quattro persone. Un giovane cittadino albanese di soli 19 anni è stato fermato venerdì mattina dagli agenti della squadra mobile di Rimini, che hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria del suo paese d’origine. Dopo essersi allontanato ormai diversi mesi fa dall’Albania, il ragazzo aveva trovato ospitalità da alcuni familiari residenti in provincia di Rimini e qui aveva provato a rifarsi una vita, presentando anche richiesta per ottenere un permesso di soggiorno legato alla protezione speciale. Richiesta che è stata esaminata e respinta dalla commissione territoriale competente in materia. I fatti per i quali il nome del 19enne è stato iscritto nel registro degli indagati risalgono all’estate del 2021. Il 27 giugno una faida familiare per la proprietà di una spiaggia aveva avuto esiti drammatici, sfociando nel sangue. In un ristorante di un villaggio albanese non lontano dalla città di Scutari, gli esponenti delle due famiglie si erano affrontati a colpi di arma da fuoco, tra pistole e kalashnikov, e quattro persone erano rimaste stese a terra, uccise dai proiettili, mentre altre due avevano riportato delle gravi ferite. Due persone si erano allontante dalla scena del crimine, braccate dalla polizia albanese, ma erano riuscite a far perdere le loro tracce. Da quel momento nei confronti del 19enne era stato spiccato appunto un mandato di cattura internazionale. Per diverso tempo di lui si era persa ogni traccia, fino a quando il sistema di ’alert alloggiati’ in uso nella struttura ricettiva misanese non ha fatto scattare la segnalazione indirizzata alla Questura di Rimini. Gli agenti della squadra mobile si sono quindi messi al lavoro e, compiuti gli accertamenti del caso, hanno proceduto all’arresto provvisorio del sospettato, che è stato accompagnato in carcere ai ‘Casetti’, a disposizione dell’autorità giudiziaria che sarà ora chiamata a decidere su una eventuale estradizione nel suo paese d’origine.