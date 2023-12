Ricercato per truffa forza il posto di blocco. Inseguimento ad alta velocità per Riccione

Inseguimento ieri notte nelle strade della Perla Verde. A tentare di seminare di carabinieri è stato un 49enne napoletano, sul quale pende un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a 3 anni e 9 mesi per alcune truffe. I militari dell’Arma lo hanno riconosciuto, attorno alle 2.20, mentre era al volante di una Fiat 500X e gli hanno intimato l’alt. Alla vista della paletta, tuttavia, il 49enne ha spinto a tavoletta l’acceleratore, tentando di allontanarsi dalla pattuglia. L’inseguimento è cominciato in viale Abruzzi ed è proseguito fino a via Michelangelo tra manovre azzardate e pericolosissime. Dopo circa due chilometri tuttavia la gazzella dei carabinieri è riuscita ad affiancar la 500X, obbligando il 49enne ad arrestare la sua folle corsa. Il sospettato ha cercato di barricarsi all’interno dell’abitacolo, rifiutandosi di uscire dalla vettura. Alla fine però i carabinieri sono riusciti a convincerlo ad uscire e lo hanno arrestato per resistenza. Ieri mattina è comparso in tribunale per la direttissima. Il suo avvocato ha chiesto i termini a difesa e in attesa della prossima udienza l’imputato è stato condotto in carcere per scontare la pena a 3 anni e 9 mesi di reclusione per truffa.