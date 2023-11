Ricette con il contagocce. La protesta dei medici di base

Ricette con il contagocce e disagi per i pazienti. Dopo lo Snami, sindacato dei medici di base provinciale, anche l’altro sindacato, il Fimmg ha deciso di scrivere alla Regione e all’Ausl Romagna per contestare il funzionamento del software Cartella sole, con cui i medici di medicina generale gestiscono il lavoro, incluse le ricette dei pazienti. "L’applicativo Cartella sole di tutti i medici di medicina generale della provincia di Rimini, si blocca ripetutamente e obbliga a erogare ricette cartacee rosse, il sistema operativo è lento e poco performante, perciò, il tempo medio per lo svolgimento di una visita ambulatoriale aumenta notevolmente, il front office per il personale di segreteria diventa sempre più difficoltoso con un servizio per i pazienti inadeguato e che contribuisce a un reale rischio di aumento della conflittualità tra medici e assistiti". Come già denunciato dallo Snami anche nei giorni scorsi, i medici di base chiedono un cambiamento. "E’ un software che viaggia alla velocità di un ciclomotore - chiude la Fimmg - quando nella sanità d’oggi i medici di medicina generale si stanno battendo per poter essere prestanti come se fossero su una macchina da corsa".