Riciclaggio a San Marino, broker indagato

Tre milioni di euro passati inosservati sotto gli occhi del Fisco, dalle tasche di persone abbienti direttamente in banche situate al di là del confine. Un fiume di denaro sporco dall’Italia alla Repubblica di San Marino. Dietro di esso, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ci sarebbe stato un broker attivo soprattutto in provincia di Rimini. Stando alla ricostruzione, l’uomo avrebbe gestito i conti correnti in banche sammarinesi come consulente legale per facoltosi clienti, ritirato denaro contante ma soprattutto avrebbe fatto in modo che i capitali sfuggissero all’Agenzia delle Entrate italiana attraverso trust internazionali e istituti di credito di San Marino. Azionario di una società a Dubai, consulente finanziario con un passato da bancario a San Marino, il broker di 51 anni, residente a Riccione, ora rischia di finire a processo per presunti reati connessi al riciclaggio e abusiva attività finanziaria. Il 51enne è indagato dalla Guardia di Finanza di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, perché avrebbe "schermato" almeno 3 milioni di euro in odore di evasione fiscale.

Secondo le Fiamme Gialle tra il 2009 e il 2017 avrebbe trasferito ingenti somme di denaro, mascherandone la provenienza per almeno 3 milioni di euro e riconducibili ad un suo cliente, un medico ortopedico già condannato in via definitiva per reati fiscali. Lo stesso cliente poi - è emerso dalle indagini - compare come colui che controllava l’attività di un altro trust stavolta riconducibile a un compositore e paroliere fiorentino scomparso nel 2012 dopo aver scritto canzoni che hanno venduto oltre 200 milioni di dischi. Difeso dall’avvocato Moreno Maresi, il broker dovrà comparire davanti al giudice per le udienze preliminari il prossimo 8 marzo.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, approfittando dei legami che era riuscito a creare grazie al suo passato da dipendente e collaboratore di alcuni istituti di credito del Titano, l’uomo si sarebbe reinventato come esperto nella concessione di finanziamenti, pur non essendo in possesso dell’autorizzazione e non essendo iscritto all’albo previsto in Italia per questa tipologia di professione.