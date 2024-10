Riciclaggio, reato prescritto per l’ex ministro Gabriele Gatti

In primo grado era stato condannato a due anni e cinque mesi di prigionia con pena sospesa. Ieri, in appello, il reato per il quale l’ex segretario di Stato Gabriele Gatti era stato condannato nel 2022, l’autoriciclaggio, è stato prescritto. Il commissario della legge Adriano Santarelli ieri in tribunale ha dato lettura della sentenza decisa dal giudice Renato Giuseppe Bricchetti. Nella quale è stabilito di non dover procedere nei confronti dell’ex ministro e Capitano Reggente, uomo forte della Democrazia Cristiana di San Marino, per intervenuta prescrizione per il reato di autoriciclaggio. Reato per il quale appunto, Gatti era stato condannato in primo grado, con pena sospesa, a due anni e cinque mesi, ritenuto responsabile di trasferimento, occultamento e sostituzione di provviste avvenuti tra il 2013 2 il 2015. In primo grado era stato anche giudicato non punibile per i fatti antecedenti il luglio del 2013, esattamente fino a quando è entrata in vigore sul Titano la legge sull’autoriciclaggio. Confermata, invece, la confisca di 867.00 euro. Confisca che, invece, è stata annullata (653.000 euro) nei confronti dell’ex segretario di Stato, Clelio Galassi, già assolto nel 2022 dall’accusa di autoriciclaggio. I due ex segretari di Stato, entrambi uomini di punta del Partito democratico cristiano sammarinese, erano finiti a processo accusati di riciclaggio di denaro proveniente, secondo l’accusa, da tre episodi corruttivi: concessione della licenza di Euro Commercial Bank, acquisizione dell’immobile Wonderfood e operazione Centro Uffici Tavolucci. Molto rumore, sia a San Marino che al di là del confine, nella vicina Italia, nell’ottobre del 2015 fece l’arresto di Gabriele Gatti, il ’titano’ della politica sammarinese, per trent’anni protagonista indiscusso dei destini della piccola Repubblica, ex capo di Stato e per ben sedici anni consecutivi segretario di Stato agli Esteri. Uno scossone arrivato, allora, non inatteso, subito dopo l’inchiesta denominata ’Conto Mazzini’ (era il mese di giugno di dieci anni fa), aperta più di un anno prima, che aveva scoperchiato una tangentopoli in chiave sammarinese da un giro di affari di centinaia di milioni di euro.