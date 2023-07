Riconoscere gli stereotipi di genere Una serata organizzata dall’Acli

Per la rassegna ’Breaking the Mold’, venerdì 7 luglio alle 21 al teatro Marilena Pesaresi a San Lorenzo in Correggiano (Rimini), verrà proiettato il film ’I racconti di Parvana – The Breadwinner’ di Nora Twonmey.

Sabrina Zanetti del coordinamento donne Acli della provinciali di Rimini, presenta il progetto ’Games, fumetti e Cartoon, riconoscere gli stereotipi di genere per promuovere relazioni più rispettose e paritarie’, promosso dal Coordinamento donne delle Acli provinciali e finanziato dalla regione Emilia-Romagna. A introdurre il film sarà Paolo Pagliarani, critico cinematografico. L’ingresso è libero.