Riconoscimento a otto capitane d’impresa Menzione d’onore per Micaela Dionigi (Sgr)

Otto realtà, ciascuna per un’associazione di categoria. Sono quelle che stamattina (ore 9,30) saranno premiate dal Comune di Rimini nell’ambito di ’Imprenditrici di successo’: la cerimonia, come ogni anno, è organizzata in occasione della giornata internazionale per i diritti della donna. Le premiate, "per aver favorito attraverso la propria impresa, le pari opportunità ed il superamento del divario di genere nel lavoro", sono Monica Dellarosa del Bagno Delio 107 (Confartigianato), Antonella Conti, presidente di Formula Servizi (Legacoop), Luciana Melucci dell’hotel Villa Luigia (Associazione albergatori), Elisa Zavoli della coop ‘Fratelli è possibile’ (Confcooperative), Loredana Alberti e Maddalena Zortea dell’azienda agricola Fungar (Confagricoltura), Matilda Banchetti, Ilaria Cappuccini, Alice Pari, Giulia Ricci, Carlotta Santolini, società Mariscadoras (Confcommercio, ritirano il premio Ilaria Cappuccini e Alice Pari), menzione d’onore per Micaela Dionigi di Sgr (Confindustria).