Riconosciute le ferie non godute

La CISL Scuola Romagna, nell’Ambito Territoriale di Rimini, ha ottenuto una vittoria importante nella sua lotta per i diritti dei lavoratori della scuola. Il 28 ottobre 2025, il Tribunale di Rimini ha accolto il ricorso della CISL Scuola, riconoscendo a 11 docenti precari il diritto a ricevere l’indennità sostitutiva per ferie non godute, per un totale di 36.800 euro.

Questa sentenza conferma l’impegno del sindacato nel garantire dignità e giustizia al personale scolastico, in particolare ai precari che spesso sono penalizzati da contratti a termine e da interpretazioni restrittive dei diritti. Il Giudice del Lavoro ha stabilito che anche i docenti a tempo determinato hanno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, in accordo con i principi della giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Gli avvocati Alberto Donini e Veronica Pepoli, che hanno patrocinato il ricorso, hanno spiegato che la sentenza chiarisce che i docenti a termine non possono perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie solo per non averle richieste, a meno che non siano stati formalmente invitati a fruirne con un avviso esplicito delle conseguenze in caso contrario.

Inoltre, il Tribunale ha ribadito che i periodi di sospensione delle lezioni, come quelli tra il 1° settembre e l’inizio dell’anno scolastico o tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, non possono essere considerati ferie, poiché in tali momenti i docenti sono comunque a disposizione dell’Istituto. Le ferie, infatti, devono permettere il recupero delle energie psico-fisiche e la vita sociale e familiare.

Questo successo si aggiunge a una serie di vittorie già ottenute dalla CISL Scuola Romagna, come il riconoscimento della Carta del Docente per il personale educativo dei convitti e le recenti pronunce contro l’abuso dei contratti a termine.