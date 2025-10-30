Gli speculatori
Gli speculatori
30 ott 2025
REDAZIONE RIMINI
Riconosciute le ferie non godute

La CISL Scuola Romagna, nell’Ambito Territoriale di Rimini, ha ottenuto una vittoria importante nella sua lotta per i diritti dei lavoratori della scuola. Il 28 ottobre 2025, il Tribunale di Rimini ha accolto il ricorso della CISL Scuola, riconoscendo a 11 docenti precari il diritto a ricevere l’indennità sostitutiva per ferie non godute, per un totale di 36.800 euro.

Questa sentenza conferma l’impegno del sindacato nel garantire dignità e giustizia al personale scolastico, in particolare ai precari che spesso sono penalizzati da contratti a termine e da interpretazioni restrittive dei diritti. Il Giudice del Lavoro ha stabilito che anche i docenti a tempo determinato hanno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, in accordo con i principi della giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Gli avvocati Alberto Donini e Veronica Pepoli, che hanno patrocinato il ricorso, hanno spiegato che la sentenza chiarisce che i docenti a termine non possono perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie solo per non averle richieste, a meno che non siano stati formalmente invitati a fruirne con un avviso esplicito delle conseguenze in caso contrario.

Inoltre, il Tribunale ha ribadito che i periodi di sospensione delle lezioni, come quelli tra il 1° settembre e l’inizio dell’anno scolastico o tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, non possono essere considerati ferie, poiché in tali momenti i docenti sono comunque a disposizione dell’Istituto. Le ferie, infatti, devono permettere il recupero delle energie psico-fisiche e la vita sociale e familiare.

Questo successo si aggiunge a una serie di vittorie già ottenute dalla CISL Scuola Romagna, come il riconoscimento della Carta del Docente per il personale educativo dei convitti e le recenti pronunce contro l’abuso dei contratti a termine.

