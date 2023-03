Ricordando Lucio, caro amico di Fino e Gher

Amarcord e foto ingiallite, anche a Riccione si mescolano alle note delle celebri canzoni di Lucio Dalla che ieri avrebbe compiuto 80 anni. L’indimenticabile astro della musica fin da giovanissimo ha fatto tappa nella cittadina rivierasca per esibirsi, ma anche per deliziare il palato. Punti di riferimento di Dalla erano i ristorati sul porto, dove arrivava sempre in compagnia con semplicità e una buona dose di allegria. "L’amicizia tra noi e Lucio si è protratta per una cinquantina di anni – ricorda Graziella Rossi, che col marito Giorgio Casadei, accoglieva il popolare cantautore nel ristorante Da Fino –. Negli anni Settanta fece una tournée in America, mentre sua mamma alloggiava qui a Riccione all’ hotel Des Nations. Non c’erano ancora i cellulari, così Lucio telefonava a Giorgio, raccomandandogli di andare a vedere la mamma per verificare se andava tutto bene. Si è prestato a fare pure delle foto con lui, mentre gli serviva il pesce. Gli piacevano le sogliole".

Continua: "Quando aveva uno spettacolo nei dintorni Lucio si fermava da noi. Quello che ho sempre apprezzato di lui è stato il saper coltivare le amicizie. Sento ancora la sua voce nelle orecchie, quando ci telefonava e diceva: ’ciao, sono Lucio’, non c’era bisogno di altro, perché era riconoscibile. Un giorno, negli anni Novanta, prima di tenere il concerto al Novelli di Rimini, tornò da noi coi suoi collaboratori, mi rammaricai, perché i posti in teatro erano esauriti. Lui ci fece telefonare dicendo che i biglietti per noi erano disponibili all’ingresso. Era straordinario. E’ tornato altre volte, fino a pochi mesi prima che morisse. Lo abbiamo amato tanto". "Dalla veniva anche da noi – racconta Sergio Serafini del Gher –. Dagli anni Settanta è tornato tante volte, gli piacevano tanto gli spiedini e le grigliate". Risale sempre agli anni Sessanta l’amarcord del giornalista Edmo Vandi: "Dalla era arrivato a Riccione col complesso I Flipper per cantare alla Festa dell’Unità al Marano. Era imbronciato, perché nessuno gli aveva detto che, anziché fermarsi in viale D’Annunzio, poteva raggiungere il palco comodamente da viale Pellico. Il concerto fu un grande successo, conclusosi con ‘Bella ciao’ ritmata a jazz col clarinetto". Accomunato da questo strumento aveva stretto amicizia col clarinettista riccionese Gaspare Tirincanti. Ne parla il fratello Luciano, allora titolare del Dancing La Baita: "Negli anni 19671968 , mentre al pomeriggio suonava con Gaspare, la sera si esibiva da noi, gli davo 180mila lire a serata". Per le strade intanto si fischietta ancora il brano ‘1983’, dove dalla canta: "Ehi nel ’43 la gente partiva, partiva e moriva e non sapeva il perché, ma dopo due anni tutti quanti perfino i fascisti aspettavano gli americani come a Riccione oggi aspettano i turisti".

