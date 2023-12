Ricordando Panzini, 160 anni dopo la nascita. Bellaria celebra ’L’uomo della Casa Rossa’

La figura di Alfredo Panzini (in foto), poeta e scrittore nato a Senigallia il 31 dicembre 1863, adolescenza a Rimini, studi tra Venezia e Bologna, e poi il legame profondo con Bellaria, costruito nei tanti anni di villeggiatura estiva alla Casa Rossa, sarà celebrata a partire dalla due giorni di incontri, tavole rotonde e mostre intitolata "L’uomo della Casa Rossa", venerdì e sabato al Palazzo del turismo. In occasione del 160° anniversario della nascita di uno degli intellettuali di riferimento di inizio Novecento, insignito nel 1929 del titolo di Accademico d’Italia, la città omaggerà quello che ha sempre considerato un proprio concittadino, con una serie di iniziative distribuite tra la metà di questo mese e febbraio 2024.

Nel fine settimana al Palaturismo una serie di incontri e laboratori che vedranno il coinvolgimento di vecchi e nuovi estimatori, avvicinatisi all’opera di Panzini nel corso degli anni. Ad aprire i lavori, venerdì alle 16 la presentazione del volume "Alfredo Panzini. Fantasmi e persone. Un Intellettuale controcorrente nel secolo della terza pagina" a cura di Claudio Monti, che indaga l’opera, ancora poco esplorata, del Panzini giornalista per "Il Resto del Carlino", con novanta articoli pubblicati tra il 1912 e il 1924. La giornata esplorerà il concetto di Rinascimento nell’opera panziniana e di rinascita degli studi panziniani, indirizzati verso una svolta interdisciplinare volta a riaprire il "caso" Panzini; il tutto a quarant’anni dal primo convegno sul tema tenutosi a Bellaria Igea Marina nel 1983, che contribuì ad riaccendere i riflettori sull’autore. Sabato alle 10 il direttore della Biblioteca comunale Alessandro Agnoletti modererà una tavola rotonda. Vi prenderanno parte tra gli altri Mirella Plazzi della Regione, in relazione alle attività di riordino dell’Archivio comunale Alfredo Panzini, e la Lisetta Bernardi, Referente Fondi per la Biblioteca comunale Baldini di Santarcangelo. Sempre venerdì verrà svelata, al Palazzo del Turismo, l’esposizione "L’Uomo della Casa Rossa", curata dalla Biblioteca.