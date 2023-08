Ricordare i Tre Martiri, Pane, Lavoro e Pace in scena alla Corte degli Agostiniani In occasione del 79esimo anniversario dell'eccidio dei Tre Martiri riminesi, lo spettacolo "Pane, lavoro e pace" andrà in scena alla Corte degli Agostiniani il 16 agosto. Una serata per ricordare le donne protagoniste della Resistenza. Ingresso libero.