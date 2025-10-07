Ricordate oggi le sette vittime dell’incidente. Resta sospesa l’intitolazione del palasport a Pironi

A tre anni dal drammatico incidente del 7 ottobre 2022, costato la vita a sette persone, tra operatori e ospiti del Centro21, Riccione torna a ricordare i suoi "angeli" con una messa che verrà celebrata oggi alle 18 da don Alessio Alasia nella chiesa di San Martino in viale Diaz. Sarà un momento di preghiera e grande commozione con le famiglie delle vittime, attese anche da Modena, dove per questo anniversario si è tenuta una mostra di pittura con quadri realizzati dai ragazzi del centro. Oggi saranno ricordati tutti: l’ex sindaco Massimo Pironi, l’educatrice Romina Bannini, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri.

Ora la città attende che, dopo la petizione di Famija Arciunesa, il palasport di Riccione venga intitolato a Massimo Pironi, che è stato per anni assessore allo Sport. La delibera è già stata approvato dalla giunta, ma non essendo ancora intercorsi i cinque anni dal decesso, per procedere più in fretta serve un’autorizzazione del prefetto, che non sarebbe ancora arrivata. Con la passione e l’amore di sempre il Centro 21 continua a portare avanti le sue attività, alle quali fanno riferimento oltre 150 giovani, seguite da uno staff di quattordici persone, compresa la presidente Cristina Codice, che nella tragedia del 2022 ha perso la figlia. "Andiamo avanti con determinazione _ conferma _ aggiungendo a quelle consolidate nuove attività per ragazzi e anziani".

Nives Concolino