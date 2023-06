Ricorsi, esposti e post La coalizione ci crede

Video e post condivisi in ogni bacheca vista dai riccionesi. Questo è solo l’inizio perché coalizione, giunta e sindaca che da un giorno all’altro si sono visti sfrattare dal municipio per effetto della sentenza del Tar che ha annullato le elezioni, devono fermare la macchina del fango prima ancora che pensare alla possibile sfida elettorale. Per questo la strategia adottata da civiche e partiti (Pd, Riccione Coraggiosa, M5s, Uniamo Riccione, Riccione col cuore e 2030) si compone di due aspetti: uno legale, l’altro comunicativo. Da un punto di vista legale utilizzeranno le settimane a venire per costruire nel migliore dei modi il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar di Bologna. C’è tempo fino al 5 luglio per presentarla. Resta l’incognita della sospensiva: chiederla o non chiederla. La decisione è politica. Un’eventuale accoglimento riporterebbe subito Daniela Angelini in municipio in attesa della sentenza definitiva. Se non venisse rigettata sarebbe un’ulteriore battuta d’arresto, un cavallo di battaglia da mettere nelle mani degli avversari.

Ma la strategia della coalizione è più complessa di un semplice ricorso. L’altro aspetto legale della battaglia sarà l’esposto in procura per cercare i responsabili degli errori che secondo il Tar hanno portato ad invalidare la tornata elettorale. Un’azione forte che parte dal presupposto tante volte detto dalla coalizione che ha sostenuto la Angelini: "Siamo parte lesa di quanto sta accadendo". Il ricorso alla magistratura segna una svolta totale rispetto a come la maggioranza ha gestito la battaglia sul voto fino ad oggi. Fin da quando la Lega ha presentato ricorso al Tar, il contenzioso è stato lasciato procedere dalla coalizione e amministrazione comunale sottotraccia come se nessuno pensasse a un simile epilogo. Nemmeno i consiglieri eletti si sono appellati contro il ricorso. Oggi invece la maggioranza vuole mostrarsi la parte lesa dalle irregolarità e non chi avrebbe avuto un vantaggio dall’esito del voto irregolare, come rilanciato in tanti post già al vaglio degli avvocati. Tutto questo deve essere comunicato in città, e sta qui la terza fase della strategia: parlare con la gente, inondare i social di post e video. Ma c’è anche dell’altro. Le foto della coalizione riunita attorno al tavolo non è solo simbolica. Gli incontri sono cadenzati, si valutano le proposte politiche e programmatiche. Tradotto, la coalizione va avanti come se fosse ancora al governo, ma lo fa fuori dal municipio in attesa che si esprimano i giudici.

Andrea Oliva