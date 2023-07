Ricorso e sospensiva: centrosinistra al contrattacco

"Ricorriamo al Consiglio di Stato. Chiediamo giustizia". La sindaca ‘sospesa’ Daniela Angelini annuncia in conferenza stampa il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che ha annullato le elezioni comunali del giugno 2022. Il ricorso comprende anche la richiesta di sospensiva del provvedimento del Tar. "Voglio fugare da subito ogni dubbio su chi ha pagato il ricorso – riprende Angelini –. Lo abbiamo fatto noi della coalizione, di tasca nostra. I tempi in cui erano i cittadini a pagare gli avvocati degli amministratori sono finiti". Dopo la stoccata si torna a parlare delle aspettative che nutre la maggioranza sul pronunciamento del Consiglio di Stato. "Mi aspetto una sentenza giusta, chiedo soltanto questo – dice Angelini –. Le elezioni del giugno del 2022 sono state regolari e i vizi formali riscontrati non hanno minimamente condizionato l’esito del voto dei riccionesi". Questi sono due elementi sui quali gli avvocati dello studio legale Sandulli, Battini e Cimino del foro di Roma puntano per ribaltare la sentenza del Tar. Attraverso l’analisi dei verbali chiesti dallo stesso Tar alla Prefettura sulle operazioni di voto, i legali arrivano alla conclusione che gli errori contestati nelle sezioni sarebbero solo formali, e i conti delle schede tornerebbero. "Comunque sia il numero di quelle contestabili non metterebbe in alcun dubbio non solo gli oltre duemila voti di Daniela Angelini sul candidato Stefano Caldari, ma anche il margine con cui Angelini si è laureata sindaca al primo turno" precisa l’avvocato Marco De Pascale (2030).

Le speranze nella sospensiva sono motivate dalle caratteristiche del Comune riccionese la cui economia si basa sul turismo, un settore che necessita di una continua programmazione straordinaria, cosa difficile con un commissariamento. "La sentenza del Tar – osserva l’ex sindaca – ha causato gravi danni alla nostra città. Mi auguro pertanto che il Consiglio di Stato provveda al più presto a sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza, restituendo a Riccione una guida politica e amministrativa, e che venga dichiarato infondato il ricorso presentato dalla Lega con il solo scopo di mandare a monte delle elezioni che erano state regolari, soltanto perché le avevano perse malamente". La coalizione si presenta unita, con Pd, 2030, Riccione col Cuore, Uniamo e Coraggiosa, anche se in seno al gruppo la ex consigliera Francesca Sapucci non ha firmato il ricorso. "Non sono un fan dei ricorsi – dice Riziero Santi segretario Pd –. Credo che la politica non debba farsi nelle aule di un tribunale, ma il lavoro dei giuristi mi ha convinto perché mi ha dimostrato l’inconsistenza delle accuse mosse nella sentenza".

Andrea Oliva