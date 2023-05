"Ricostruiremo la nostra terra con il cuore"

I romagnoli e gli emiliani "sapranno ripartire, lo faranno con il cuore". Paolo Cevoli racconta i romagnoli da una vita. Non un popolo qualunque, ma Dop. I vizi, le virtù, le risate. Ma c’è molto di più ed è quello che si sta vedendo e si vedrà nelle prossime settimane e nei mesi a venire per superare quello che il cielo ha portato su questa terra. Cevoli ha voluto manifestare la sua vicinanza alla popolazione colpita dall’alluvione in un video messaggio. "Ancora una volta la nostra terra e stata colpita e ancora una volta dobbiamo ricostruire e dobbiamo farlo a partire da noi, dal nostro cuore, dalla nostra solidarietà, dalla nostra forza". Per il comico non ci sono dubbi sulle capacità di chi vive queste terre. Forza, cuore e voglia di stare vicino agli altri e sostenersi sono il dna dei romagnoli "Noi per questo – dice Cevoli – siamo amati in tutto il mondo, perché veramente abbiamo una cosa dentro che non ha nessuno, una cosa speciale. La nostra terra per questo è meravigliosa anche nei momenti di difficoltà". I momenti per ridere torneranno. Ora serve stare vicini, ci dice Cevoli, e trovare dentro di noi quella forza, quel dna che ci rende ciò che siamo, così speciali. Quella capacità di guardare lontano, di voler fare le cose in grande. "Voglio dare un abbraccio a tutte le persone e tutte famiglie che hanno perso i loro cari - chiude Cevoli -, a chi si trova in difficoltà, e dire veramente un grazie di cuore a chi si sta prodigando per risolvere questa situazione. Grazie a tutti vi voglio bene"

a.ol.