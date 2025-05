Ricoverato Louis Dassilva. Non mangia da giorni: trasferito in ospedale: "a scopo precauzionale"

di Lorenzo Muccioli e Francesco Zuppiroli

Ha rischiato grosso Louis Dassilva. Disidratato, denutrito (per scelta) e con le forze ridotte al lumicino. Così si è presentato giovedì pomeriggio l’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli alle porte dell’ospedale Infermi di Rimini. Il 35enne senegalese, che lunedì ha deciso di cominciare in carcere uno sciopero della fame quale gesto simbolico per ribadire la propria innocenza rispetto al delitto di via del Ciclamino, dopo quattro giorni di digiuno ha cominciato ad accusare le conseguenze della malnutrizione volontaria. Al punto che dal carcere ’Casetti’ – dove si trova detenuto dal 16 luglio scorso – è cresciuta l’apprensione per le condizioni in rapido peggioramento del detenuto. Tanto da rivolgersi all’ospedale dove appunto Dassilva è stato visitato, per poi decidere di trattenerlo in stato di osservazione per "motivi precauzionali", come reso noto dagli avvocati del senegalese, Riario Fabbri e Andrea Guidi.

Non è chiaro in quale reparto si trovi ora Dassilva, ma stando a quanto trapela il 35enne non sarebbe in pericolo di vita né si trova ricoverato in una delle aree dedicate ai pazienti più gravi, come la terapia intensiva. È stabile e sotto osservazione, mentre attraverso delle flebo il personale sanitario è al lavoro per ristabilire i migliori parametri vitali mentre pare che il senegalese non ne voglia sapere di interrompere il ’digiuno di protesta’. Al momento non è stata resa nota una prognosi per la dimissione di Louis Dassilva, che pertanto per ora resta sotto osservazione in ospedale: in isolamento e piantonato dagli agenti della polizia penitenziaria, che sorvegliano la stanza in cui l’indagato si trova a riposare.

"Louis l’ho trovato molto male, sia fisicamente che psicologicamente. Ha un catetere vescicale, delle flebo alle braccia e cercano di alimentarlo anche per via naturale: spingendolo a mangiare alimenti morbidi o qualunque cosa si senta di mangiare". Così la moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci, ha rapidamente commentato le condizioni del marito all’uscita dell’ospedale di Rimini, sottolineando anche come "la situazione psicologica è devastante. Io gli ho detto di non arrendersi, di continuare a lottare perché ancora la battaglia, quella vera, non c’è stata. Questa è solo la ’cattura’ quindi lui non si può arrendere adesso e sinceramente vedo in Louis una volontà di mollare. È determinato a lasciarsi andare".

Una situazione in evoluzione che suscita nella Bartolucci anche l’estremo timore: "Io mi auguro che non succeda l’irreparabile – ha ammesso Valeria a ’Ore14’ – perché altrimenti chi l’ha spedito lì dentro per me è moralmente responsabile. Lo deve avere sulla coscienza". "I parametri adesso non sono ottimali – ha poi concluso la moglie di Dassilva –. È doloroso, nessuno dovrebbe vedere un suo caro che si sta lasciando andare. La verità deve uscire: Louis non è un assassino, non deve stare in carcere e non deve lasciarsi morire per la paura di pagare per un crimine che non ha commesso".

Un crimine per cui invece la procura di Rimini lo ritiene responsabile e per cui la squadra mobile sta ancora indagando a fondo per aggiungere altri elementi utili all’inchiesta. Intanto per il 15 maggio è calendarizzata l’udienza davanti a un nuovo Riesame, per esaminare ora la recente ordinanza di rigetto del gip alla scarcerazione del 35enne indagato.