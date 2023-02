Ridracoli vicina alla tracimazione Piogge e neve salvano l’estate

In poco tempo l’invaso di Ridracoli è tornato sui livelli di riempimento dell’aprile scorso. Il livello dell’acqua è a 3,5 metri dalla tracimazione per un riempimento che sfiora il 90%. E’ una buona notizia perché in questo periodo storico in cui il caldo e la siccità sono diventate ormai una costante durante la stagione calda, l’idea di rimanere a secco fa meno paura anche al presidente di Romagna acqua Tonino Bernabè. "Il livello della diga ci consente non solo di avere un invaso vicino al riempimento massimo in vista della stagione più calda, ed anzi con lo scioglimento della neve dovremmo arrivare all’altezza massima entro la fine del mese. In particolar modo l’importanza di avere Ridracoli in queste condizioni sta nell’utilizzare l’acqua proveniente dall’invaso e non quella delle falde del Marecchia". Le falde sono una risorsa importate e necessaria alla quale negli ultimi anni si è attinto spesso e in modo considerevole per far fronte all’emergenza idrica. E’ un po’ come se le falde fossero il serbatoio di riserva da non svuotare mai. "Oggi possiamo pensare di utilizzare nel prossimo periodo l’acqua di Ridracoli consentendo quindi alle falde di riempirsi. C’è un altro dato importante. Le falde stanno recuperando con velocità di risalita maggiore alla media del periodo grazie alle recenti piogge". La falda Marecchia misurata a Sarzana dove si trova l’apice, si trova a circa meno 14 metri sotto il livello del suolo, quindi a più 8 metri sopra il livello misurato nel 2008, l’anno peggiore per i tre mesi di inizio anno della storia recente. Manca solo un metro per arrivare al livello medio degli ultimi diciassette anni. L’andamento dei prossimi mesi resta importante per capire in che condizione Ridracoli si presenterà in estate, e di conseguenza quante migliaia di metri cubi sarà in grado di offrire a una riviera sempre più assetata. Per il momento i dati sono incoraggianti, e la neve caduta sugli Appennini rappresenta un altro serbatoio importante di acqua a cui attingere nelle prossime settimane.

"L’andamento è senza dubbio positivo anche nell’ottica dei prossimi mesi - riprende Bernabè -. Per di più abbiamo raggiunto un buon bilanciamento tra i prelievi di acqua dall’invaso destinati alla rete idrica lasciando le falde ricaricarsi. Tuttavia dobbiamo restare vigili perché la stagione 2022 ci ha insegnato quanto può incidere la portata d’acqua del Po, che per gli usi agricoli alimenta il Cer, Canale emiliano romagnolo". In altre parole per la bassa Romagna la pioggia e la neve cadute nella stagione fredda sono una buona assicurazione nei confronti della siccità estiva, ma l’ipotesi di dovere intervenire per arginare la mancanza d’acqua del Po può cambiare gli scenari.

Andrea Oliva