"Ridurre subito le liste d’attesa"

"Quali sono i reparti più in difficoltà rispetto alle liste d’attesa? Corrisponde al vero che vi siano 300 giorni d’attesa per le ecografie e che per alcuni servizi, quali gastroscopie, colon e otorino le richieste crescano un centinaio in più al mese?". Mette sotto la lente la sanità sammarinese il partito di opposizione Libera. E lo fa interpellando il governo chiedendo risposte soprattutto per quel che riguarda le ormai famose liste d’attesa che anche sul Titano sono diventate chilometriche. Ma il partito di minoranza fissa l’obiettivo anche sul direttore generale dell’Istituto per la sicurezza sociale chiedendo di sapere "Quanti giorni di trasferita ha fatto il dottor Francesco Bevere da quando ha assunto la carica di dg – si legge nell’interpellanza – e quanti giorni è stato effettivamente presente un ospedale dall’inizio del suo mandato". E anche "a quanto ammonta la spesa complessiva, ad oggi, per le trasferte".

Poi le liste d’attesa. Qui Libera chiede al governo di conoscere "quali siano state le risultanze che hanno portato alla definizione di piani operativi per la riduzione delle liste d’attesa", chiedendone il piano operativo. Il partito di Matteo Ciacci con la sua interpellanza intende anche sapere "se corrisponde al vero che vi siano state delle proposte operative presentate al Comitato esecutivo dalla direzione del Dipartimento ospedaliero per far fronte alle criticità sopracitate e che non sono però state evase".

Insomma, Libera mette sotto la lente le difficoltà dell’Istituto per la sicurezza sociale e lo fa "considerata l’importanza, sollevata anche recentemente a mezzo stampa dal Segretario alla Sanità Mularoni – dicono – di ridurre le liste d’attesa degli esami specialistici del nostro Istituto per la Sicurezza Sociale per evitare di creare pesanti diseguaglianze fra i nostri concittadini che sono spesso costretti a rivolgersi al privato e non tutti possono permetterselo".

Difficoltà, quelle legate alle liste d’attesa, che il Segretario Mariella Mularoni, nella squadra di governo appena da qualche settimana, conosce bene. Tanto che, subito dopo il giuramento in Consiglio grande e generale, il nuovo ministro fissando le priorità ha messo ai primi posti proprio le liste d’attesa. "Sappiamo tutti quali sono le criticità della nostra Sanità – ha detto – Soprattutto penso alle lunghe liste d’attesa delle visite specialistiche. La problematica del Cot (Centrale operativa territoriale, ndr), cercheremo di riorganizzare anche questo servizio con un rapporto più diretto tra medici e pazienti".