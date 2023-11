Riecco i presepi di sabbia. E i Re Magi sbarcano al Duomo

Dalla duna illuminata al ritorno dei presepi di sabbia, quest’anno anche la spiaggia dà spettacolo. La Natività in riva al mare inizia l’8 dicembre. Tante le novità a partire da quelle del presepe di sabbia e metallo a Torre Pedrera con le creazioni in metallo di Lu Lupan di Mutonia, sulla spiaggia del bagno 65, organizzato dal comitato turistico di Torre Pedrera. Oltre a scenografie e sculture fatte dagli artisti della sabbia, si potranno ammirare sculture in metallo insolite, ciascuna a rappresentare un elemento simbolico di sostenibilità ambientale, per stimolare la riflessione sulla necessità di proteggere il nostro pianeta. Le strutture in metallo provengono da Mutonia, la comunità di artisti, il gruppo Mutoid, che ha sede in un luogo magico vicino al fiume Marecchia, in territorio di Santarcangelo, dove utilizzano e lavorano componenti di rifiuti inorganici come ferro, plastica, gomma, alluminio e rame, e li impiegano per trasformarli in opere d’arte. Più legato alla tradizione classica napoletana, ma con il tema dell’Amore sempre al centro dell’attenzione, il presepe di sabbia di Marina Centro, sulla spiaggia libera, con gruppi scultorei alti fino a 3,5 metri, realizzati da un team di artisti internazionali: "Sarà rappresentata la vita quotidiana al tempo della nascita di Gesù, con tanti personaggi, artigiani e negozianti, che vivono le piazze e le strade piene di gente festosa aspettando la buona novella e portando un messaggio di amore, serenità e gioia in questo momento così difficile", spiega il Comune. Il Presepe sarà visitabile anche sabato 2 e domenica 3 dicembre quando si potranno ammirare gli artisti della sabbia all’opera. A chiudere il cartellone eventi l’arrivo dei Re Magi, il 6 gennaio. Un ricco corteo in costume di tante nazioni con musica, balli e canti tradizionali si snoderà nei luoghi simbolo di Rimini, in barca fino alla piazza sull’acqua e poi al Duomo.