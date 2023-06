Riecco la targa che ricorda i Nomadi

È stata inaugurata ieri a Villa Mussolini, a Riccione, alla presenza di Beppe Carletti, la mostra Augusto Daolio. Uno sguardo libero. L’esposizione racconta Augusto, cantante e fondatore dei Nomadi insieme a Carletti, attraverso un’importante quantità di materiali, in buona parte inediti, messi a disposizione dalla compagna Rosanna Fantuzzi (presente e particolarmente emozionata al taglio del nastro) e dall’Associazione Augusto per la Vita, parte dei quali tratti dai diari di viaggio del grande interprete. Nella villa sul mare di Riccione, dove al taglio del nastro hanno presenziato gli assessori Alessandro Nicolardi e Marina Zoffoli in rappresentanza del Comune di Riccione, si trovano disegni, dipinti, schizzi, taccuini di viaggio, fotografie, manoscritti e video.

Stasera in piazzale Roma, a partire dalle 21, si terrà il concerto per il sessantesimo compleanno dei Nomadi. I biglietti del concerto sono disponibili sulla piattaforma VivaTicket al prezzo di 10 euro (più 3 di prevendita) e sono in vendita anche a Villa Mussolini. Ieri mattina, intanto, Carletti è stato ai giardini di piazzale Azzarita dove l’amministrazione comunale di Riccione ha fatto posizionare una targa in marmo a testimonianza del luogo in cui nel 1963 ebbe inizio la carriera dei Nomadi. "Un omaggio doveroso – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola che ha fatto riposizionare la targa già messa in quel punto vent’anni fa, in occasione del compleanno per i 40 anni della band, e poi rimossa –. La storia di questa straordinaria band merita di essere testimoniata. Per Beppe Carletti e il compianto Augusto Daolio iniziò tutto qui a Riccione, precisamente al bar Frankfurt dove a 15 e 16 anni suonarono per un’estate intera avviando un successo strepitoso". "Esattamente 20 anni fa il Comune mise questa targa davanti all’allora Frankfurt bar in ricordo dell’inizio della mia e della nostra storia. Noi oggi come ieri, la stessa identità" le parole di Carletti.