‘Riemersi’, la resistenza dopo l’alluvione Libro Riemersi: Romagna 2023. Storie per un'alluvione, a cura di Matteo Cavezzali, raccoglie scrittori romagnoli per sostenere le biblioteche alluvionate. Proventi devoluti in beneficenza. Un'iniziativa editoriale per riconoscere la cultura come valore comune.