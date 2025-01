Rientra a casa dopo l’incidente e 35 giorni di coma

"Bentornato a casa". Un grande cartellone pieno di fotografie dei momenti felici passati insieme quello che gli amici hanno preparato a Matteo Manduchi. Tornato a casa nella sua Bellaria, dove è molto conosciuto, dal babbo Mauro e dalla mamma Valeria, dopo 35 giorni di coma, due interventi chirurgici e una lunga riabilitazione a Cesenatico. Si avvia verso la conclusione il calvario del 27enne investito il 23 settembre da un’auto sulle strisce pedonali in via Ravenna, e ricoverato in fin di vita all’ospedale Bufalini di Cesena con fratture multiple e traumi interni. "Matteo è finalmente a casa con noi, sta bene – sorride il padre Mauro –. Ora gli resta da fare solo il terzo intervento, di cranioplastica, che farà credo entro un mese al Bufalini. È necessario per la ricostruzione completa della calotta cranica che gli è stata in parte asportata nelle due operazioni precedenti. Per noi è un miracolo. Ha fatto passi da gigante rispetto a come si era prospettata la situazione inizialmente. Ora Matteo parla, risponde, è sempre presente. Cammina da solo, anche se noi gli stiamo sempre anche fisicamente vicino. Continua a fare tre volte a settimana fisioterapia all’ospedale di Cesenatico, e anche a casa".

Un grande merito dell’equipe medico-chirurgica del nosocomio cesenate. Continua a chiamare la famiglia almeno una volta a settimana per sincerarsi delle condizioni del ragazzo il 77enne che l’aveva investito il 23 settembre, alla guida di una Renault Capture. A quanto emerso dalla ricostruzione della polizia, il conducente non si era accorto di nulla, a causa della forte pioggia. Quando ha intravisto una sagoma era ormai troppo tardi per fermare la macchina. Sul posto fu richiesto l’intervento del 118: ambulanza e auto medicalizzata hanno subito soccorso il giovane, poi trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini. "Matteo quella sera è arrivato in coma all’ospedale – ricorda il padre –. È stato per settimane sedato in terapia intensiva, 35 giorni. Era intubato, faticava a respirare". Dopo un primo intervento chirurgico alla testa, fatto nell’immediato, ne ha subito un altro per l’insorgere di un ematoma, rilevato dalla Tac. "Le sue condizioni erano disperate – continua Mauro Manduchi – e le nostre speranze erano davvero molto poche". "Noi amici della compagnia di Matteo continuiamo ad andare a trovarlo – racconta Giusi Dimasi, amica d’infanzia – Per ora gli abbiamo dedicato il cartellone. Siamo pronti a organizzare una grande festa a sorpresa per lui quando tutto sarà finito".

Mario Gradara