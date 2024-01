Rientra Semeraro, ossigeno in difesa

Tre sconfitte consecutive da dimenticare. Il Rimini sa che non sarà facile provare a rimettersi in piedi proprio domenica, al ’Neri’ nei novanta minuti contro la Torres. I romagnoli hanno intenzione di dare una raddrizzata all’ultimo periodo, ma i sardi sono altrettanto motivati nel non volersi fare scappare da sotto gli occhi la capolista Cesena. Ieri mattina la truppa biancorossa è tornata regolarmente al lavoro, dopo un lunedì di completo riposo. Per la gara contro la Torres mister Troise ritroverà Semeraro e questa è decisamente una buona notizia vista la mancanza assoluta in casa Rimini di terzini. Sia da una parte che dall’altra. Da valutare le condizioni di Rosini e Marchesi. Mentre Capanni ne avrà ancora per qualche settimana. Proprio come Tofanari che è sulla strada del recupero, ma non ancora completo dopo l’infortunio al menisco.