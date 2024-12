Rientro alla 'Saffi': studenti delle medie di Santarcangelo ancora in attesa

Quando rientreranno alla ’Saffi’ i ragazzi delle medie spostati da settembre in altre scuole di Santarcangelo, a causa dei gravi ritardi del cantiere? Gli studenti e le loro famiglie, i docenti attendono con ansia notizie dal Comune, dopo gli imprevisti e i ritardi accumulati in questi mesi, che hanno costretto al trasloco i ragazzi (oltre 200) di 10 classi: 3 prime e 3 seconde sono alla ’Pascucci’, 4 terze invece all’elementare di San Vito. Una situazione che sta causando notevoli disagi, specie ai ragazzi trasferiti a San Vito. Lo scorso agosto – pochi giorni dopo che il problema dei ritardi dal cantiere era venuto a galla – il Comune aveva promesso alle famiglie che i ragazzi sarebbero tornati alla ’Saffi’ subito dopo le vacanze di Natale. Sappiamo come è andata: ci sono stati nuovi problemi e ritardi, in particolare per la realizzazione dell’intelaiatura esterna "su cui – aveva spiegato il Comune – si fonda l’adeguamento sismico della palazzina B della ’Saffi’". A fine ottobre il sindaco Filippo Sacchetti aveva così dovuto dare alle famiglie l’ennesima brutta notizia: niente rientro a scuola dopo Natale.

Ma i lavori ora, assicura l’amministrazione, "stanno proseguendo regolarmente, secondo l’ultima tabella di marcia. È stato di recente ultimato l’impianto elettrico, a breve sarà ripristinata la linea internet. L’obiettivo è completare tutte le altre lavorazioni prima dell’arrivo dell’intelaiatura in metallo, che sarà montata all’esterno per rafforzare la tenuta antisismica dell’edificio". Ecco perché "ci siamo già attivati per poter svolgere i lavori delle rifiniture dell’area esterna e le pulizie all’interno della scuola, non appena il cantiere sarà terminato". Le strutture in metallo "saranno consegnato entro gennaio, il montaggio avverrà a febbraio".

Il cantiere della ’Saffi’ viene seguito da mesi in prima persona dalla vicesindaca (con delega ai lavori pubblici) Michela Mussoni e da Luca Paganelli, assessore alla scuola, insieme ai tecnici. L’obiettivo è riportare i ragazzi alla ’Saffi’ già a marzo, se tutto filerà liscio. "Ma prima di riaprire la scuola – conclude il Comune – sarà necessario effettuare il collaudo statico finale della scuola". E allora non è da escludere che il rientro in via Galileo, per gli studenti, alla fine possa avvenire dopo Pasqua.