"Rifacciamo il look al ‘quadrilatero’"

Nuovi acquedotti, rifacimento delle strade e nuovi marciapiedi, l’intero quadrilatero della Punta dell’Est si rifà il look. È quanto mercoledì sera la giunta comunale di Riccione ha annunciato a un centinaio di residenti che nella scuola Annyka Brandi hanno partecipato all’incontro#riccionepartecipa. Non si perde tempo, entro poche settimane partiranno i lavori di riqualificazione di piazzale XX Settembre e dei viali Bologna e Faenza, che attraverso una nuova pista ciclopedonale saranno collegati al centro sportivo. "Si tratta di un progetto green, che restituirà al quartiere un’area verde aperta e fruibile – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – Prima verrà rinnovato il sistema fognario, poi saranno rifatti gli asfalti e il percorso ciclopedonale". L’intervento è incluso nel più ampio progetto che, come annunciato anche dalla sindaca Daniela Angelini, prevede "un corposo e vasto piano di lavori pubblici". In sintesi: "Entro la fine del prossimo anno verranno avviati i cantieri per il completo rifacimento di acquedotto, strade e marciapiedi nell’intera area compresa tra i viali Reno, Emilia, Portofino e Liguria. Gli interventi saranno molto consistenti, per cui servirà tempo per completarli tutti. Siamo comunque certi che quando saranno terminati il quartiere sarà rinnovato come merita". Aggiunge: "Alla Punta dell’Est sono già numerosi i cantieri aperti per sistemare strade e marciapiedi che necessitano di opere di bonifica per i danni causati dalle radici degli alberi. In viale Emilia, ad esempio, siamo intervenuti in più tratti, faremo la stessa cosa in tante altre aree del quartiere". Nel frattempo è partita la messa in sicurezza del sottopasso di viale La Spezia. L’attenzione è poi rivolta al centro sportivo Nicoletti, dove l’amministrazione sta valutando se costruire un nuovo palazzetto o ripristinare la struttura geodetica distrutta di recente dalle raffiche di vento, dipenderà dai finanziamenti in arrivo. Infine l’ampliamento della piscina con la nuova vasca esterna.

Nives Concolino