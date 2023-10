Rifacimento di via Bovio, i fondi non arrivano

Che fine farà il piano di rifacimento urbanistico del centro e di via Bovio in particolare? Mesi fa l’amministrazione comunale ha promesso investimenti importanti ed una linea politica ben precisa, ma ora giunge notizia da Palazzo Mancini che gli ultimi bandi regionali, anche in materia di rigenerazione urbana, non hanno lasciato speranze di finanziamenti per il progetto cattolichino ed al momento anche dal Pnrr non sono arrivati segnali positivi in tale direzione. Dunque non arriveranno fondi, almeno a breve termine, per la ristrutturazione del centro città. Quindi restano poche speranze per un mega piano di ristrutturazione, richiesto a gran voce anche dagli operatori commerciali.

"Abbiamo messo a bilancio 1 milione e 200.000 mila euro – aveva ribadito qualche settimana fa Franca Foronchi, sindaco di Cattolica –, ma sappiamo benissimo che potrebbero non bastare, e dunque andremo a caccia anche di fondi Pnrr per avere un budget maggiore, in grado di rispondere alle esigenze della città, saremmo intenzionati a partire con il progetto nel 2024. Dopo l’estate entreremo nel merito della questione e valuteremo meglio il progetto di riqualificazione con l’iter tecnico-burocratico". Al momento non vi sono però fondi Pnrr o fondi regionali all’orizzonte. Dunque si fa in salita tale percorso considerando che il centro città necessita di un restyling totale da milioni di euro. "Capiamo benissimo che tali fondi potrebbero non essere sufficienti – aveva ribadito pure l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni –, ma vogliamo partire con il progetto perché ci sta a cuore il centro e sarebbe un primo significativo intervento urbanistico per la città che lo attende da tempo".

L’amministrazione di Cattolica pochi giorni fa ha annunciato investimenti da 7 milioni di euro nei prossimi 4 anni, tramite accordo quadro, ma considerando lavori pubblici in tutte le vie e in tutti gli arredi della città. Una somma importante ma che va intesa per tutto il territorio comunale. Dunque viene da chiedersi se via Bovio resterà al palo o arriveranno altre risorse, in questo momento difficilmente prevedibili. Pochi giorni fa è però arrivato il grido di allarme degli operatori del centro preoccupati da chiusure e difficoltà economiche. Ed oltre ai parcheggi è stato pure richiesto un completo piano di recupero di tipo urbanistico e strutturale. Un centro nuovo, con nuovi arredi, luci, verde, potrebbe ridare vigore e smalto a tutta la città ed a decine di attività che cercano di mantenersi competitive sul mercato tutto l’anno ed anche dunque nei mesi invernali, che si annunciano davvero sempre più complessi.

Luca Pizzagalli