Rifiuta il drug test e scappa a piedi: arrestato 26enne

Un 26enne di Pesaro è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Misano, dopo aver rifiutato di sottoporsi al drug test ed essere scappato a piedi per sfuggire ai controlli. L’episodio è avvenuto nel corso del fine settimana, quando il giovane si è imbattuto in un posto di blocco dei militari. Il ragazzo, subito apparso nervoso, è sceso di corsa dall’auto e si è dato alla fuga, non appena i carabinieri gli hanno chiesti di sottoporsi al test per verificare se fosse sotto l’effetto di droga. I militari lo hanno inseguito, notando che durante la corsa il giovane ha lanciato un involucro sospetto sulla massicciata della ferrovia che corre a lato della strada. L’involucro è stato prontamente recuperato dai militari, che hanno trovato al suo interno 67 grammi di hashish. Il 26enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.