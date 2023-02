Rifiuta l’alcol test e insulta gli agenti: denunciato

Visibilmente alterato, viene fermato dalla polizia municipale, ma insulta gli agenti e rifiuta l’alcol test cui l’avevano invitato per l’evidente stato di alterazione psicofisica. E’ avvenuto nei scorsi giorni, quando nell’ambito dell’attività di pattugliamento, la polizia locale ha controllato un’auto. Il conducente è stato invitato a sottoporsi agli accertamenti per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti, "mantenendo anche un atteggiamento estremamente aggressivo verso gli agenti". Dopo il rifiuto, come indica la legge, è stato denunciato in stato di libertà. Un reato che gli costerà la sospensione di 6 mesi della patente di guida, e altre sanzioni.