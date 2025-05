Rifiuta l’alcoltest e prende a morsi l’agente

Un ubriaco ha aggredito a morsi un agente della polizia di Stato per evitare che gli venisse sequestrata l’auto. L’episodio è avvenuto l’altro ieri intorno alle 23.30, in una delle arterie principali della città, quando una volante della Polizia, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, ha notato un veicolo procedere con un’andatura incerta e pericolosa. Gli agenti, insospettiti dal comportamento del conducente, hanno deciso di fermare il mezzo per un controllo.

Alla guida si trovava un cittadino italiano di origine tunisina, di 35 anni. L’uomo alternava momenti di apparente lucidità a frasi sconnesse e prive di senso, mostrando chiari segni di ubriachezza. Invitato a sottoporsi all’alcoltest per accertare il tasso alcolemico, il conducente ha rifiutato la verifica. In base alle normative vigenti, il rifiuto ha fatto scattare automaticamente la denuncia e il conseguente sequestro amministrativo del veicolo.

A quel punto, però, la situazione è degenerata. L’uomo, infatti, si è posizionato davanti all’auto, tentando con ostinazione di impedirne la rimozione, e poco dopo si è scagliato contro uno degli agenti intervenuti. Nel corso della colluttazione, il 35enne ha morso l’avambraccio del poliziotto, provocandogli una ferita giudicata guaribile in 15 giorni. Nonostante l’aggressione, gli agenti sono riusciti a bloccare e immobilizzare l’uomo, che è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza.

L’agente ferito è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso, mentre l’arrestato è stato trasferito negli uffici della questura per le procedure di rito.