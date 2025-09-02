"Rifiuti abbandonati davanti alla scuola"

Scuola senza cellulari

Andrea Bonzi
Scuola senza cellulari
2 set 2025
PAOLO GUIDUCCI
Cronaca
Ancora immondizia abbandonata davanti alla scuola. E purtroppo non è una novità. Tanto che qualcuno, con amara ironia, parla ormai...

Ancora immondizia abbandonata davanti alla scuola. E purtroppo non è una novità. Tanto che qualcuno, con amara ironia, parla ormai di una "tradizione consolidata": quella di un’area ecologica improvvisata proprio davanti all’istituto scolastico del paese.

L’ultimo episodio, segnalato nei giorni scorsi, è stato particolarmente grave: non solo rifiuti di ogni tipo sparsi a terra, ma anche un cassonetto dato alle fiamme. Vicino ad altri cassonetti e dietro alla boscaglia, dunque con un alto incie di pericolosità, oltre alla stupidità del gesto. Un gesto che ha indignato molti residenti, la cui rabbia è rimbalzata anche sui social, in particolare nel gruppo ‘Sei di Perticara se…’, dove si sono moltiplicati i commenti: "Serve una telecamera, poi giù multe", scrive qualcuno. "Ogni giorno è una discarica a cielo aperto… è una vergogna", denuncia un altro utente.

Qualche residente però ha voluto ringraziare l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Pandolfi, che a ogni segnalazione invia puntualmente la Multiservizi (la società in house di proprietà dei 7 Comuni dell’Alta Valmarecchia che opera nel settore dei rifiuti) per ripulire l’area. Ma la domanda resta: quanto potrà ancora bastare la sola buona volontà, senza controlli e sanzioni?

