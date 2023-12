Rifiuti abbandonati. Trasgressori sorpresi dalle telecamere

A Montefiore prosegue l’attività della Polizia Locale contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Un lavoro che si avvale sia di controlli con appostamenti in abiti civili e in divisa, che mediante l’utilizzo delle fototrappole. Gli interventi di vigilanza interessano sia le zone urbane che le aree verdi e hanno portato già ad identificare, grazie al sistema di videosorveglianza, alcuni soggetti che in zona Falda effettuavano illegalmente l’abbandono di materiali su aree verdi e altri soggetti che conferivano irregolarmente rifiuti urbani nei cassonetti comunali sebbene i rifiuti venissero prodotti in comuni limitrofi. "Gli agenti sono risaliti ai responsabili e li hanno convocati presso la sede del Comando Polizia Locale" spiega il comandante, Luca Tamburini.