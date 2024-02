Rifiuti, arriva la sentenza. Sconto per i bagnini: "Le tariffe vanno riviste"

I bagnini hanno diritto a una riduzione della tassa di raccolta rifiuti. A stabilirlo è una sentenza del Tar dell’Abruzzo, pubblicata il 30 gennaio scorso, in cui ad avere ragione sono stati i titolari degli stabilimenti balneari riuniti nel Co-ba., a Giulianova, ricorsi contro il Comune per le tariffe che erano costretti a pagare sulla raccolta dei rifiuti. Il tribunale ha sentenziato che i concessionari balneari che svolgono la raccolta differenziata hanno diritto a uno sconto. Di fatto si tratta di una riduzione della tassa. Per i giudici vale il principio del‘ chi inquina paga’. Dunque se i bagnini svolgono la raccolta differenziata, e quelli di Giulianova avevano percentuali altissime, allora anche la tassa deve diminuire. L’argomento è più che mai sentito anche dai bagnini nostrani. La Tari resta un argomento caldo nel momento in cui, premette Diego Casadei presidente di Oasi Balneari, "ogni stabilimento paga in media 7mila euro l’anno per i rifiuti, anche se quelli realmente prodotti sono una minima parte". La battaglia dei rifiuti è una costante da anni ormai, con i bagnini che portano a propria giustificazione i seguenti motivi: "In spiaggia – spiega Mauro Vanni per Confartigianato imprese balneari – raccogliamo quello che i bagnanti acquistano dai chioschi e consumano poi in spiaggia, ciò che i clienti si portano da casa, per di più siamo noi bagnini con il nostro lavoro a tenere pulita la spiaggia e la battigia, un servizio che svolgiamo gratuitamente". Riassumendo, i bagnini dicono: produciamo poco o nulla, teniamo pulito, ma paghiamo migliaia di euro per pochi mesi di lavoro all’anno. Quanto basta per guardare con interesse alla sentenza del Tar dell’Abruzzo.

"È necessario capire se la sentenza può avere ricadute sui nostri sistemi di conteggio della tassa – premette Casadei –. Faremo le dovute verifiche con il nostro legale". Molto dipende dalle caratteristiche della tassa pagate da comune a comune. Ad esempio a Misano si paga la tariffa puntuale, per quanto si produce, mentre a Rimini o Riccione si paga ancora a metro quadrato, "cosa che alza in modo considerevole le nostre bollette – dice Nanni – avendo superfici in concessione molto ampie". Tuttavia "a Rimini il Comune ci riconosce già uno sconto del 5%. Ora bisogna capire se con la sentenza si possono ridiscutere le tariffe". Oggi i bagnini hanno come priorità le concessioni balneari, argomento che a Rimini si intreccia con il nuovo piano spiaggia. La Tari, al momento, si inserisce al terzo posto.

