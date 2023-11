Rifiuti, arrivano le telecamere per beccare i furbetti

Arrivano le telecamere contro chi butta l’immondizia senza rispettare le buone regole della raccolta. "Si innalza ancora l’asticella dei controlli per contrastare l’abbandono dei rifiuti" dicono dal Comune di Misano, pronti a inaugurare un nuovo servizio sperimentale che si va ad aggiungere ai controlli dei vigili urbani e a quelli dell’ufficio Ambiente. Da domani sarà attivo, in forma sperimentale per un anno, un servizio di videosorveglianza. Le telecamere saranno posizionate in vari punti del territorio, in modo particolare nelle zone dove si sono registrati abbandoni. Gli occhi elettronici saranno spostati periodicamente. "Aggiungiamo un ulteriore tassello alla lotta contro gli abbandoni – dice l’assessore Nicola Schivardi –. Ci auguriamo che il servizio sia un deterrente, eliminando i comportamenti incivili".