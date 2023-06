Rifiuti, congelate le tariffe Nessun rincaro per le famiglie

Nessun aumento per famiglie e imprese, e una serie di agevolazioni per le fasce più deboli. Il Consiglio comunale di Montescudo-Monte Colombo ha approvato a maggioranza (astenuto il gruppo Nuovi Orizzonti, voto contrario del gruppo Torri Unite ) le tariffe della Tari per l’anno in corso. Nonostante gli aumenti contenuti nel Piano economico finanziario determinato da Atersir – Hera, l’amministrazione ha congelato i livelli tariffari del 2022, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Anche per tutti i nuclei famigliari, indipendentemente dal numero di occupanti e dalla metratura, sono state confermate le tariffe dell’anno precedente. Confermate pure le esenzioni totali per ultrasessantacinquenni eo invalidi, persone in condizioni di accertata indigenza, nuclei famigliari formati da un componente con Isee fino a 7.500 euro e per quelli composti da 2 o più componenti con Isee fino a 15mila euro. "In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti – spiega l’amministrazione comunale con una nota – è stata prevista una riduzione pari al 50% della tassa rifiuti per le aree scoperte delle attività, compresi i magazzini all’aperto. L’introduzione di due ulteriori categorie delle utenze non domestiche ha permesso di disciplinare in modo specifico gli agriturismi, con ristorazione e con camere. Infine sono stati esentati dal pagamento del canone relativo all’occupazione del suolo pubblico per l’intero anno tutte le aziende di pubblico esercizio ed i commercianti ambulanti".