Rifiuti ospedalieri nelle fogne: al via il processo contro l’Ausl

Parte oggi il processo contro Tiziano Carradori, direttore generale Ausl Romagna, il suo predecessore Marcello Tonini, altri funzionari dell’Ausl e 5 funzionari e dirigenti di Arpae, tutti accusati di "gestione illecita di rifiuti non pericolosi". Nel mirino degli inquirenti il sistema con cui, per anni, l’Ausl ha smaltito recipienti contenenti materiali biologici, tra cui le padelle per pazienti allettati. I rifiuti, una volta trattati, venivano "convogliati nella rete fognaria pubblica senza alcuna autorizzazione". Una pratica che, per la Procura, è andata avanti per molti anni e almeno fino al 2021, in tutti gli ospedali del Riminese. Carradori, Tonini e gli altri imputati sono certi di poter dimostrare in aula la loro innocenza. Il consigliere di FdI Nicola Marcello ha chiesto spiegazioni alla Regione.