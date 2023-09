Rifiuti porta a porta,ecco il calendario

È stata avviata lunedì la distribuzione dei calendari per la raccolta domiciliare dei rifiuti porta a porta. A riceverli saranno 400 famiglie e attività della zona extraurbana di San Giovanni in Marignano. "Il nuovo calendario non ha subito modifiche – conferma Hera – Le frequenze e i giorni di raccolta restano i medesimi dello scorso anno. Il servizio rifiuti in questa zona prevede un sistema di raccolta domiciliare che riguarda tutte le tipologie di rifiuti: indifferenziato, cartacartone, plasticalattine e vetro. I turni settimanali di raccolta sono indicati nel calendario consegnato a tutti gli utenti. Quest’ultimo, in vigore dal 1° ottobre 2023 al 30 novembre 2024, è stato realizzato anche quest’anno in formato tascabile, utilizzabile sia come guida, sia come calendario da parete".