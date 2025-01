Rifiuti, pubblicati gli ecocalendari

La zona del centro storico, Borgo Maggiore, Acquaviva, Chiesanuova e Fiorentino, ma anche Città, Faetano e Montegiardino. Sono online gli ecocalendari della raccolta differenziata porta a porta per questo 2025. Lo fa sapere l’Azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici indicando le coordinate per trovarli nella sezione Ambiente-raccolta differenziata porta a porta del sito www.aass.sm. "La copia cartacea – fanno sapere dall’Azienda di Stato – dei calendari sarà consegnata tramite il servizio postale nei prossimi giorni. Si ricorda l’obbligo da parte dei cittadini residenti nelle aree servite da raccolta porta a porta di utilizzare questo servizio secondo le modalità richiamate nei calendari. Per tutte le componenti di rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani indifferenziati".