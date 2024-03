Rifiuti, un bollino segnala gli errori

A Cattolica arrivano i bollini gialli per aiutare i cittadini nel corretto smaltimento dei rifiuti. Nei prossimi giorni, gli operatori di Hera, in accordo con il Comune, apporranno, infatti, tali bollini su contenitori e sacchetti che presenteranno anomalie, per avvisare il cittadino che deve modificare il proprio conferimento. Un altro livello di controllo riguarderà anche la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti: agenti accertatori, formati e autorizzati all’apertura dei sacchi, potranno redigere un verbale sanzionatorio.