Rifiuti, verso nuova vita 96mila tonnellate di scarti

Bracci meccanici che portano i rifiuti sui nastri trasportatori, lettori ottici per dividere le varie tipologie di plastiche e addetti che vagliano ciò che sfugge alle macchine. E’ qui a due passi dall’inceneritore di Coriano che si trova il centro per lo smaltimento del rifiuto differenziato: plastica, carta, vetro e legno. Nel 2023 sono state smaltite 94mila tonnellate di rifiuto, una montagna. Un terzo del quantitativo si riferisce alla sola carta, seguita da plastica (25%), vetro e legno. Nella quota complessiva è compreso un 10% di rifiuti speciali. Non sono tutti rifiuti arrivati dalla provincia riminese. Nonostante l’aumento nella produzione di immondizia provocata dal turismo, i rifiuti provinciali si fermano a circa 58mila tonnellate per il 2023. La parte rimanente arriva da altre zone in regione, ma non da altre regioni. Nel totale va considerato anche San Marino. L’impianto di stoccaggio, selezione e trattamento di Coriano è tra i più completi del gruppo Hera essendo dotato di cinque linee di trattamento, in grado di gestore rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata, e rifiuti speciali, ma non pericolosi, frutto degli scarti nelle lavorazioni di attività artigianali e industriali. L’impianto è pensato per trattare progressivamente i rifiuti frutto della raccolta differenziata. Se per carta, vetro e legno il trattamento è più veloce giungendo all’impianto con poche contaminazioni da altri materiali, per la plastica il processo è più complesso. La divisione delle varie tipologie di rifiuto plastico diventa necessaria per avviare poi al riciclo il rifiuto stoccato. Si arriva a trattare sotto la lente dei lettori ottici, cinque tonnellate di rifiuto ogni ora. Nonostante l’impianto di Coriano sia tra quelli più all’avanguardia del gruppo Hera, gli studi per aumentarne l’efficienza proseguono, spiegano Valentina Regoli, responsabile ingegneria di processo impianti selezione e recupero, e Saro Veneziano, responsabile impianti selezione e recupero. "Siamo sempre attenti agli ultimi studi e applicazioni di nuove tecnologie. Oggi si studia l’applicazione dell’intelligenza artificiale a questi processi, ma siamo ancora agli inizi".

Andrea Oliva