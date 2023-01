Riflettori puntati sull’adolescenza: incontro con la psicologa

’L’adolescenza è un frullatore sempre acceso. Servono presenza, dialogo e stabilità’. Incontro coi genitori delle scuole medie nell’ambito del progetto Sgr per la scuola. Le insegnanti delle terze, coordinate dalla dallaprofessoressa Chiara Franchini, hanno promosso un incontro con la psicologa Emanuela Garuffi e alla presenza dei genitori. Un appuntamento nell’ambito del Progetto rispettoSi di ‘Sgr per la Scuola’ che coinvolge 60 classi sul territorio. "Abbiamo affrontato il tema del cambiamento vissuto dagli adolescenti – dice Emanuela Garuffi – che riguarda il fisico ma anche la mente e che modifica i confini, le relazioni e la percezione di sé. Il fisico si forma, a taluni piace e altri sono delusi. L’eventuale smarrimento va gestito, spiegando che la mutazione non è definitiva ma in itinere".