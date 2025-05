"Riforma che pesa sulle famiglie"

"Per ora l’effetto non lo sento, ma arriverà", riflette Giulio Balducci. "Non ho ancora percepito l’impatto della manovra finanziaria della Regione sui ticket, ma ho letto le notizie sugli aumenti e so che cambierà. Non vado spesso in farmacia, quindi non sono solito a comprare farmaci, e poi ora non siamo in stagione influenzale. Penso che tutto sommato sia normale che il peso dell’aumento non si noti. Ma in autunno o inverno, quando si comprano più farmaci, per molti sarà un problema concreto. È lì che si vedrà davvero quanto questa misura inciderà sulle famiglie. Quanto inciderà sull’economia reale o meno".