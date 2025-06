"Riforma del fisco, servizio a rischio"

"La riforma del fisco locale, nella versione approvata in prima lettura dal Consiglio dei ministri, mette seriamente a rischio la sostenibilità finanziaria dei Comuni italiani". L’affondo arriva dall’assessore al Bilancio Juri Magrini secondo cui "la perdita complessiva per gli enti locali potrebbe arrivare a 4,9 miliardi di euro all’anno a livello nazionale". Per tutti i municipi del Paese verrebbero a mancare risorse importanti "il che comprometterebbe - riprende Magrini - la nostra capacità di garantire servizi fondamentali. Parliamo di fondi che oggi servono per far funzionare il trasporto pubblico, sostenere l’assistenza sociale, garantire il diritto allo studio. Sono funzioni essenziali, che riguardano la vita quotidiana delle persone. Per questo condivido la forte preoccupazione espressa dai sindaci di molte altre città italiane".