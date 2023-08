Riforma del lavoro, il governo tira dritto

Contiene novità su tempo determinato, interinale e distacchi, ieri è stato pubblicato, ma entrerà in vigore solo dopo essere ’passato’ dal Consiglio grande e generale. Via libera al decreto lavoro, anche se non ha messo d’accordo tutti. Ci ha lavorato il segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini a un ‘patto’ con sindacati e datori di lavoro. Missione non riuscita. "Ci abbiamo provato – dice il ministro sammarinese a trovare soluzioni che soddisfacessero tutti. Rimane un pizzico di amarezza per non esserci riusciti ma questo non vuol dire che non proseguirà il confronto nei prossimi mesi, prima della ratifica". Infatti, ora quel decreto avrà 90 giorni di tempo per avere il via libera dal parlamento del Titano. Sotto la lente ci sono i contratti di lavoro a tempo determinato che, se il decreto dovesse essere ratificato, passerebbero dal massimo di 18 mesi di oggi, a 24 mesi. In linea con l’Europa. Quindi, sei mesi in più di contratto a tempo determinato, ma con costo maggiore per i datori di lavoro che dovrà essere versato alla Cassa ammortizzatori sociali. Poi ci sono nuove regole per il lavoro interinale al quale si potrà ricorrere un periodo massimo di 6 mesi nell’arco di un anno, dunque tre mesi in meno rispetto agli attuali 9. Per quel che riguarda i dipendenti assunti in Italia ma temporaneamente al lavoro sul Titano, la durata massima potrà essere di 18 mesi nell’arco di 5 anni e ci dovrà essere parità di trattamento coi colleghi assunti nell’azienda sammarinese.

"Credo che tutti e tre i punti sostanziali siano migliorativi – dice Lonfernini – rispetto alla legge attuale. Abbiamo strutturato ciò che fino ad oggi si faceva in maniera meno sistemica". Ma il ministro sammarinese non ha ancora convinto i sindacati. "Non ci sono le condizioni per poter esprimere un giudizio positivo sull’intero testo – dicono in coro Cdls, Csdl e Usl – Abbiamo posto fin dall’inizio del confronto l’esigenza di rivedere gli ammortizzatori sociali, per tenere conto del fatto che la precarietà del lavoro non si sta affatto riducendo, contrariamente a quanto altri soggetti tendono a voler far apparire. Questo è un problema di tutto rilievo, a maggior ragione di fronte ad un’inflazione che pone le famiglie in sempre maggiori difficoltà".