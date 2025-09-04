Riforma fiscale: entra nel vivo la mobilitazione sindacale

Entra nel vivo la fase di mobilitazione avviata dalle tre organizzazioni sindacali, Csdl, Cdls e Usl sul progetto di legge di riforma dell’Igr. Domani, dalle 8.30 alle 14 al Teatro Nuovo di Dogana, si riunisce l’Attivo dei rappresentanti e delegati sindacali. "Una riunione – spiegano Cdls, Csdl e Usl – convocata per illustrare nel dettaglio e approfondire i contenuti del progetto di legge e gli effetti che la riforma produrrebbe sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, con la proiezione di dati e tabelle, e per fare il punto sulle iniziative da intraprendere".

Lunedì dalle 9.30 alle 12 al Teatro Nuovo di Dogana, è in programma la prima delle otto assemblee zonali con tutti i lavoratori dei settori privati e pubblici, coperti da permesso sindacale retribuito, e i pensionati. Il calendario completo, con le aziende-uffici convocati, è pubblicato sui siti delle organizzazioni sindacali. Il programma delle assemblee è accompagnato da alcuni slogan sul pdl di riforma dell’Igr. "No ad una riforma che vuole far pagare più tasse ai lavoratori e ai pensionati, e che il governo vuole approvare entro novembre", recita uno di questi. Ma anche "no a una riforma che penalizza le fasce più deboli: la quota Smac deducibile sarebbe di 6mila euro per tutti, anche per i redditi bassi, costringendoli a spendere di più a San Marino dove i prezzi sono più alti. Diciamo no al raddoppio delle tasse sul Tfr, no alla discriminazione dei lavoratori frontalieri, che non potrebbero beneficiare delle nuove detrazioni: per i redditi più bassi la riforma costerebbe quasi una mensilità. Serve una effettiva lotta all’evasione ed elusione fiscale. L’equità resta un miraggio".