Riforma fiscale, in arrivo lo sciopero generale

"A fine mese, qualora da governo e maggioranza non pervengano significative modifiche, sarà sciopero generale, in concomitanza con la Commissione Finanze". Prosegue la mobilitazione sindacale contro la riforma fiscale. Durante l’attivo dei quadri i segretari generali di Csdl, Cdls e Usl hanno illustrato a delegate e delegati i contenuti del progetto di legge e gli effetti su salari, stipendi e pensioni. "La contestiamo nel merito e nel metodo, con un governo che procede come un treno in corsa che dobbiamo fermare – inizia Milena Frulli della Cdls – L’impostazione politica è sbagliata – prosegue Francesca Busignani di Usl – invece di prendere dalle tasche di lavoratori e pensionati, è ora che chi non ha mai pagato inizi a farlo!". Tocca poi a Enzo Merlini della Csdl illustrare la manovra sui redditi di lavoratori dipendenti e pensionati. Dall’obbligo dei 6.000 euro di spesa a San Marino, all’esclusione dei frontalieri dalla quota Smac, fino al raddoppio delle tasse sul Tfr. "Una ingiustizia clamorosa – dice – In un decennio i redditi delle società sono aumentati oltre 10 volte tanto (quasi 130%) rispetto ai lavoratori dipendenti (circa 10%), in rapporto a un tasso di inflazione che ha superato il 20%. Anche i redditi delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi sono cresciuti ben oltre l’aumento del costo della vita, pur rimanendo in gran parte inferiori alla media degli stipendi dei loro dipendenti, così come resta nell’ordine di circa 1.500 il numero delle società che dichiara redditi zero". Merlini, Frulli e Busignani hanno poi riferito di un’apertura arrivata dalla Segreteria Finanze nell’ultimo incontro: il rientro dei frontalieri in regime Smac. "Almeno a parole – dicono – La manovra era talmente insostenibile, sia nell’impatto economico per un terzo della forza lavoro, sia per il suo effetto discriminatorio, contrario al semplice buon senso e ai principi dell’Ue, con la quale San Marino si appresta a stipulare un accordo di associazione, che si è compreso alla svelta che non si poteva fare. Resta il fatto che tutti dovrebbero smaccare 6.000 euro all’anno a prescindere dal reddito e ciò è inaccettabile sotto ogni aspetto della giustizia fiscale". Il tema dei controlli, "con promesse vecchie di 12 anni mai mantenute dall’esecutivo", agita l’attivo sindacale congiunto. "Peraltro, ai controlli sulle aziende che sono stati fatti in questi anni, non ha fatto seguito la certezza di riscossione". I sindacati chiedono "tempo per mettere mano a un impianto fiscale che raggiunga l’obiettivo dell’equità, previsto dallo stesso programma di governo, mentre nelle intenzioni dell’Esecutivo la riforma approderà in Commissione Consiliare alla fine di settembre, per blindare il testo e giungere a breve termine alla all’approvazione definitiva da parte del Consiglio grande e generale. In alternativa, va cassata l’intera parte che riguarda gli interventi sui redditi da lavoro e da pensione, ricercando le risorse su redditi e rendite da capitale ed attraverso l’intensificazione dei controlli".