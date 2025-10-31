Riforma fiscale, intesa tra governo e sindacati

Dopo due giornate di sciopero generale e decine di incontri serrati, governo e sindacati hanno raggiunto un’intesa sulla riforma Igr. "Un testo ridisegnato rispetto alla versione iniziale – dicono con soddisfazione Csdl, Cdls e Usl – e improntato sui principi di equità e non discriminazione in base alla residenza". Un risultato ottenuto, dicono, "grazie al tenace supporto fornito durante la mobilitazione, di questi mesi, da lavoratori, pensionati e dagli attivisti sindacali: a partire dalle assemblee intercategoriali, da due partecipatissimi scioperi generali, dai sit-in presso le sedi dei partiti di maggioranza. Queste iniziative, portate avanti in un clima di forte unità tra residenti e frontalieri hanno tenuto alta l’attenzione e convinto le forze di maggioranza che quella riforma andava profondamente modificata". La proposta avanzata dal sindacato "è stata risolutiva – spiegano – in quanto ha dimostrato, con la concretezza dei numeri, che i principi fondamentali sostenuti fin dall’inizio erano realizzabili, nell’interesse non solo dei lavoratori e dei pensionati, ma anche per conseguire un sistema fiscale equo". Con gli emendamenti definiti nel confronto sono stati confermati sia la progressività della quota Smac e delle relative detrazioni per le diverse fasce di reddito di lavoratori e pensionati, sia la non discriminazione in base alla residenza. "Un altro importante risultato – dicono dai sindacati – è la possibilità di adesione parziale alla Smac, soprattutto per i tanti frontalieri che non riuscissero, così come oggi, a ’smaccare’ nel territorio sammarinese l’intero importo previsto in base ai redditi". Degno di nota, in particolare per i redditi più bassi, "è anche il fatto che i residenti potranno computare le bollette all’interno della quantità di ‘smaccature’. Grande soddisfazione anche per il fatto che i redditi lordi inferiori a 10.000 euro, continueranno a non dover smaccare e ad essere esenti da imposte, grazie al relativo bonus riconosciuto a tutti indistintamente". Csdl, Cdls e Usl riferiscono anche che ci sono "39 firme già apposte da parte dei consiglieri di maggioranza, necessarie per la presentazione in Consiglio grande e generale degli emendamenti al testo approvato dalla Commissione Finanze". Ora i sindacati attendono che gli emendamenti vengano depositati e approvati dal Consiglio, "per concludere positivamente questa lunga e faticosa vertenza, che gli storici sicuramente ricorderanno per la partecipazione senza precedenti di lavoratori, pensionati e cittadini agli scioperi generali del 23 settembre e del 7 ottobre scorsi".